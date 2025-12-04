Inchiesta Ue, Mogherini si dimette dal Collegio d'Europa: "Orgogliosa di quello che abbiamo fatto"

Foto: Ansa

L'ex Alta Rappresentante dell'Ue, Federica Mogherini, si dimette da rettrice del Collegio d'Europa. "In linea con il massimo rigore e la massima correttezza con cui ho sempre svolto i miei compiti - dichiara in una nota pubblicata sul sito del Collegio - ho deciso di dimettermi dalla carica di rettrice del Collegio d'Europa e di direttrice dell'Accademia Diplomatica dell'Unione Europea".

Mogherini: "Ho chiarito la mia posizione, fiducia in giustizia"

Mogherini si dice "certa che la comunità del Collegio, nei nostri tre campus, proseguirà il percorso di innovazione ed eccellenza che abbiamo tracciato insieme in questi ultimi 5 meravigliosi anni. Sono orgogliosa di ciò che abbiamo realizzato insieme e sono profondamente grato per la fiducia, la stima e il supporto che studenti, docenti, personale e Alumni del Collegio e dell'Accademia mi hanno dimostrato e mi stanno dimostrando. È stato un onore e un piacere per me servire la comunità del Collegio e la sua missione", conclude. Mogherini è coinvolta in una inchiesta condotta dall'Eppo di Bruxelles che riguarda una presunta frode ai danni degli interessi finanziari dell'Ue relativa all'organizzazione da parte del Collegio, con sede a Bruges, nelle Fiandre, di corsi per diplomatici europei.