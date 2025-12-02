Terremoto Ue, l'ex Alta rappresentante Mogherini in "stato di fermo": il caso Seae

Foto: Ansa

Terremoto giudiziario in Europa. La rettrice del Collegio d'Europa ed ex Alta rappresentante dell'Ue per la Politica estera, Federica Mogherini, è in stato di fermo nell'ambito dell'inchiesta per frode che ha coinvolto il Collegio d'Europa e il Servizio di azione esterna dell'Ue. Lo riportano i media belgi. Euronwes parla di "tre arresti e perquisizioni" negli uffici del Seae e al College of Europe: mentre l’Eppo, la Procura europea, indaga su presunte irregolarità in un appalto per la formazione dei giovani diplomatici dell’Ue.

L'Eppo fa sapere che l’indagine riguarda sospette irregolarità legate a un progetto di formazione per giovani diplomatici, la European Union Diplomatic Academy, assegnato al College of Europe tra il 2021 e il 2022 dopo una gara d’appalto. I reati ipotizzati dalla Procura europea includono frode negli appalti, corruzione, conflitto di interessi e violazione del segreto professionale.