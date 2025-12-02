Hamas, figlia di uno dei fondatori si converte al cristianesimo: la sua storia

Francesco Capozza 02 dicembre 2025 a

Juman Al Qawasmi, nata in Qatar, figlia di un fondatore di Hamas ed ex moglie di un membro del gruppo nella Striscia di Gaza, ha raccontato la sua conversione al cristianesimo in un’intervista a CBN News. Cresciuta nell’odio per ebrei e cristiani, ha descritto un’educazione islamista che inculcava paura di Dio e punizione eterna. Dopo tredici anni a Gaza con il marito di Hamas, ha messo in discussione le sue convinzioni a causa della repressione e della violenza del gruppo, che ha usato fondi internazionali per costruire tunnel invece di ricostruire la città.

Le atrocità dell’ISIS hanno alimentato la disillusione politica di Al Qawasmi, portandola a mettere in discussione l’Islam. Non ha mai trovato pace nella religione, ma solo paura di non soddisfare le richieste divine.

Durante la guerra tra Hamas e Israele del 2014, Al Qawasmi pregò Dio di rivelarsi. Quella notte, sognò la madre defunta e vide il volto di Gesù Cristo sulla luna. Gesù le parlò in arabo, dicendole: “Ana Rabb Yeshua” (“Io sono Dio Gesù”) e “Non aver paura, sei mia figlia”. Per la prima volta provò pace, pur non avendo mai sentito il nome Yeshua prima.

Iniziò a cercare informazioni su Gesù online e trovò un sito cristiano, Egyptian Christians. Il primo versetto che vide fu “Amate i vostri nemici”. Questo la colpì, poiché il Corano insegna a uccidere o sottomettere ebrei e cristiani.

Al Qawasmi incoraggia i musulmani a non temere il pensiero critico. L’Islam richiede obbedienza cieca, mentre Gesù le ha dato libertà e amore.

Pensate e fate domande. L’Islam non vieta il pensiero o le domande; Dio ci ha dato il cervello e lo Spirito Santo per cercare la verità. Hamas è il vero nemico dei palestinesi. L’indottrinamento di bambini di quattro anni all’odio e all’uso delle armi è deplorevole. I musulmani dovrebbero scoprire Gesù, che li ama e vuole liberarli dalla paura. Gesù è la via.