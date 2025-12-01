Smantellata cellula neonazista: voleva rovesciare i governi occidentali

Foto: Ansa

La polizia spagnola ha arrestato tre persone sospettate di appartenere a La Base, un gruppo terroristico neonazista globale che istiga e addestra i membri a usare tecniche per rovesciare i governi e scatenare una guerra razziale. Unione europea, Regno Unito, Canada, Australia e Nuova Zelanda la considerano un'organizzazione terroristica. Fa parte di un movimento mondiale "accelerazionista" che prepara le sue cellule a compiere attacchi violenti e destabilizzanti. La Polizia spagnola ha spiegato che i tre arresti, effettuati nella provincia di Castellón, hanno permesso di smantellare la cellula terroristica. Gli agenti hanno sequestrato due armi da fuoco, repliche di pistole, munizioni, coltelli ed equipaggiamento per l'addestramento militare, materiale di propaganda e accessori neonazisti. Gli arrestati sono accusati di appartenenza a un'organizzazione terroristica, reclutamento, indottrinamento, addestramento a fini terroristici e possesso illegale di armi. Le indagini sono partite all'inizio di quest'anno, quando il pool antiterrorismo e antiradicalizzazione si è imbattuto in un uomo che hanno descritto come "molto radicalizzato e allineato con le convinzioni suprematiste e terroristiche de La Base". Poi sono stati trovati gli altri due componenti del gruppi che aveva ricevuto un addestramento paramilitare.



"Gli agenti hanno anche stabilito che gli arrestati utilizzavano i social network per reclutare nuovi membri, per elogiare le azioni violente di altre organizzazioni terroristiche e per condividere contenuti audiovisivi", si legge in una nota della polizia. Negli ultimi mesi il terzetto ha intensificato la retorica radicale, "incitando alla violenza e persino rivelando apertamente di essere pronto a lanciare attacchi selettivi per la causa". La polizia ha anche accertato che il leader della cellula spagnola era in contatto diretto con il fondatore statunitense de La Base, Rinaldo Nazzaro, che di recente aveva invitato le cellule di tutto il mondo a compiere assalti per provocare il collasso delle istituzioni democratiche occidentali.



Gli agenti hanno effettuato cinque perquisizioni a Castellón. Un giudice della Corte penale superiore spagnola, l'Audiencia Nacional, ha ordinato la custodia cautelare in carcere del leader della cellula. Il Southern Poverty Law Center descrive la Base come "una rete antisemita e nazionalista bianca che addestra i membri alle tecniche di sopravvivenza per prepararli a organizzare una resistenza armata contro il governo". Nazzaro è un ex appaltatore del Pentagono e analista presso il Dipartimento per la Sicurezza Interna, ora di stanza in Russia. È stato accusato da ex membri de La Base di essere una spia del Cremlino.