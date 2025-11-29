Maduro a Trump: "Risponderemo alla minaccia colonialista e a ogni tentativo di destituirmi"

Foto: Ansa

Il Venezuela denuncia la "minaccia colonialista" degli Stati Uniti dopo il presidente Donald Trump ha ordinato la chiusura dello spazio aereo sul paese sudamericano. Il governo ha risposto con aria di sfida alle crescenti pressioni Us: "È una "minaccia colonialista" contro la sovranità del nostro Paese e viola il diritto internazionale". Il governo ha inoltre affermato di esigere il rispetto del proprio spazio aereo e di non accettare ordini né minacce dall'estero. La scorsa settimana la Federal Aviation Administration aveva avvertito le compagnie aeree del "peggioramento della situazione riguardo la sicurezza". E oggi Trump, in un post su Truth Social, ha dichiarato: "A tutte le compagnie aeree, piloti, spacciatori di droga e trafficanti di esseri umani, vi prego di considerare che lo spazio aereo sopra il Venezuela deve essere chiuso nella sua interezza".

A seguito dell'annuncio del presidente statunitense, tutti i voli di espulsione dei migranti sono stati "sospesi unilateralmente", ha aggiunto il governo venezuelano. Voli che sono stati un importante punto di contesa per l'amministrazione Usa, che continua a impegnarsi nel programma di rimpatri di massa. Gli attacchi Usa contro presunte navi della droga nei Caraibi sono in corso da mesi, parallelamente al rafforzamento militare statunitense nella regione, e Trump ha autorizzato operazioni segrete della Cia in Venezuela.

Questa settimana il presidente ha detto ai militari in servizio che gli Stati Uniti avrebbero avviato "molto presto" operazioni via terra per fermare i trafficanti di droga venezuelani. Caracas ha revocato i diritti operativi a sei importanti compagnie aeree internazionali che avevano sospeso i voli verso il Paese dopo l'avvertimento della Faa. L'amministrazione Trump ha accusato il presidente venezuelano Nicolás Maduro di essere coinvolto nel traffico di droga, accusa che lui ha sempre negato. Maduro, al potere dal 2013, ha affermato che Trump sta cercando di destituirlo e che i cittadini e l'esercito venezuelano si opporranno. Da settembre gli Usa hanno effettuato 21 attacchi contro presunte navi della droga nei Caraibi e nel Pacifico, uccidendo 83 persone.