Ucraina, Von der Leyen: "Pace non crei precedente pericoloso"

Foto: Ansa

Redazione 26 novembre 2025 a

a

a

L'eventuale pace in Ucraina non deve creare un "precedente pericoloso" per l'Europa, perché riconoscere nuovi confini prepara il terreno a "nuove guerre" su suolo europeo. Lo sottolinea la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, parlando nella plenaria del Parlamento a Strasburgo. "Una pace giusta e duratura - afferma la presidente - è ciò che tutti vogliamo. E' per questo che l'Europa sostiene tutti gli sforzi per costruire una pace per l'Ucraina che fermi le uccisioni, che eviti di creare un precedente pericoloso, che garantisca la sicurezza dell'Ucraina e i suoi diritti sovrani a lungo termine e che assicuri una solida architettura di sicurezza per l'Europa".

"Questo è il motivo - prosegue - per cui accogliamo con favore gli sforzi guidati dal presidente Donald Trump. Dopo mesi di discussioni, è importante che il lavoro su un testo effettivo sia iniziato. Naturalmente sappiamo che sono necessari molti più sforzi, ma credo che grazie al lavoro dell'Ucraina, degli Stati Uniti e come europei negli ultimi giorni a Ginevra ora abbiamo un punto di partenza. Il nostro fronte unito, la nostra voce unica e il nostro senso di avere uno scopo condiviso devono continuare a guidare il lavoro a livello europeo".