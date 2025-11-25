Il ministro russo Lavrov: "Mai Germania e Francia come mediatori, sì alla Turchia"

Foto: La Presse

La Russia "apprezza la posizione degli Stati Uniti, in quanto è l'unico paese leader occidentale a prendere l'iniziativa di cercare una risoluzione del conflitto in Ucraina". Così il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov in una conferenza stampa con l'omologo bielorusso. Il capo della diplomazia di Mosca ha inoltre sottolineato che mentre Francia e Germania, fortemente schierate con Kiev, non saranno mai accettate dalla Russia come mediatori, al contrario Bielorussia e Turchia sarebbero bene accette. Lavrov non ha invece commentato l'incontro tra rappresentanti di Mosca e Washington di cui hanno riferito diversi media che sarebbe avvenuto ad Abu Dhabi: "preferiamo impegnarci nella diplomazia piuttosto che muovere la lingua nel tentativo di indebolire le iniziative di pace", ha dichiarato.