Ucraina, sei giorni per accettare la pace Usa. E spunta il contro-piano dell'Ue

Foto: LaPresse

Tommaso Manni 21 novembre 2025 a

a

a

Accelerazione sul fronte della pace in Ucraina. L'amministrazione di Donald Trump sta esercitando forti pressioni su Kiev, chiedendole di accettare il piano di pace proposto dagli Stati Uniti con il dialogo con la Russia entro il Giorno del Ringraziamento, il 27 novembre. Lo scrive il Financial Times, citando alti funzionari ucraini e persone a conoscenza dei negoziati.

Trump e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky avranno un colloquio telefonico la prossima settimana, riporta Sky News Uk, citando fonti europee. La conversazione avverrà dopo che il leader ucraino ha dichiarato di voler discutere il piano di pace degli Usa. Prima di allora, riferisce Sky News, Zelensky consulterà sulla questione i leader di Regno Unito, Francia, Italia e Germania.

"Assurdo e inaccettabile". Kiev chiude le porte al piano Usa

Interlocuzioni già iniziate: Starmer avrà "una chiamata urgente" con Zelensky, Emmanuel Macron e Friedrich Merz sul piano di pace americano. Lo scrive Bloomberg precisando che Il cancelliere tedesco ha cambiato l'agenda di oggi per la telefonata urgente.

L'ultimo piano di Trump per porre fine alla guerra in Ucraina prevede, tra le altre cose, la cessione di parti di territorio alla Russia, la riammissione di Mosca nel G8 e il divieto per l'Ucraina di aderire alla Nato.

Ecco il piano di pace di Trump: i 28 punti dai territori contesi alla Russia nel G8

Tuttavia, i leader dell'Unione Europea stanno lavorando a un piano alternativo. Lo riporta il Wall Street Journal, secondo cui i funzionari europei stanno cercando di convincere Kiev a sostenere la bozza del loro documento, che, secondo l'Ue, prevede condizioni più favorevoli per l'Ucraina. Secondo il Wsj l'Europa spera di avere il piano pronto entro pochi giorni, ma Kiev finora non si è impegnata a parteciparvi.