Repubblica Ceca: scontro fra treni, 42 feriti di cui due gravi

Redazione 20 novembre 2025

E' di almeno 42 feriti, di cui due gravi, il bilancio di uno scontro tra un treno espresso e uno passeggeri nel sud della Repubblica Ceca, vicino alla città di Ceske Budejovice a circa 150 chilometri a sud di Praga. Lo riferiscono i soccorritori all'Afp. ''Ci sono 40 persone con ferite lievi e due gravemente ferite'', ha detto la portavoce del servizio ambulanza Petra Kafkova all'Afp. Martin Kavka, portavoce del servizio ferroviario Sprava zeleznic, ha detto all'Afp che tutti i passeggeri sono stati evacuati.