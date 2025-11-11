Il giallo dell'aereo militare turco: incidente o razzo? Cosa mostra il video

11 novembre 2025 a

a

a

È di 20 militari dispersi ma e' inevitabilmente destinato a peggiorare il bilancio della caduta dell'aereo cargo militare turco C-130, precipitato in prossimità del confine tra la Turchia e la Georgia. A renderlo noto è l'esercito di Ankara che non ha fornito delucidazioni sulla causa dell'incidente. Sulla tragedia è intervenuto anche il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, che ha espresso "profondo dolore" e "cordoglio" alle "famiglie dei martiri". Unità dell'esercito sono in volo verso il luogo della tragedia per operazioni di recupero e di soccorso di eventuali superstiti. L'esercito georgiano è stato mobilitato. L'aereo era decollato da una base militare in Azerbaigian ed era atteso in Turchia. Erdogan ha ricevuto anche la telefonata di cordoglio del presidente azero Ilham Aliyev.

Un filmato dell'incidente, trasmesso dall'emittente privata turca NTV e da altri canali locali dell'area, mostra l'aereo che scende in picchiata lasciando scie di fumo bianco. Il velivolo perde pezzi e cade in verticale avvitandosi, lasciando scie di fumo dalle ali. Tra le ipotesi quella del grave guasto meccanico o della collisione con un razzo o un drone.

"Apprendo con dolore dello schianto di un aereo cargo militare turco C130 in territorio georgiano mentre era in rotta dall'Azerbaigian alla Turchia. Esprimo la mia solidarietà al popolo turco, alle autorità, alle forze armate, a tutti i soccorritori che stanno intervenendo sul posto. Condoglianze ai familiari delle vittime", scrive su X il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, rivolgendosi al suo omologo turco, Hakan Fidan.