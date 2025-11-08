Siria, prima del vertice con Trump al-Shaara fa piazza pulita dell'Isis

Foto: Ansa

Tommaso Manni 08 novembre 2025 a

a

a

La Siria ha effettuato 'operazioni preventive' a livello nazionale contro le cellule dello Stato islamico. Ad annunciarlo è stato il ministero dell'Interno di Damasco. Le forze di sicurezza siriane hanno effettuato 61 raid, arrestato 71 persone, sequestrato esplosivi e armi.

I raid arrivano alla vigilia del viaggio del presidente siriano Ahmed al-Sharaa a Washington per incontrare il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Al-Sharaa dovrebbe firmare un accordo che formalizzerebbe l'adesione della Siria alla coalizione globale guidata dagli Usa per sconfiggere l'Isis.