Aereo cargo si schianta dopo il decollo: "Una palla di fuoco", disastro a Louisville

Un aereo cargo è precipitato martedì in una palla di fuoco poco dopo il decollo da Louisville, nel centro-est degli Stati Uniti, uccidendo almeno sette persone secondo il governatore del Kentucky, che si aspetta, col passare delle ore, un bilancio più pesante. Il volo UPS 2976, diretto alle Hawaii, è precipitato intorno alle 17:15 ora locale, ha dichiarato l’autorità aeronautica americana FAA, identificando l’aereo come un McDonnell Douglas MD-11. L’aereo aveva tre membri dell’equipaggio a bordo, ha precisato in un comunicato separato il vettore UPS, la cui sede della divisione aerea si trova a Louisville.

“Le notizie da Louisville sono difficili questa sera, il bilancio è ora di sette morti, e questo numero è destinato ad aumentare”, ha scritto il governatore Andy Beshear su X, aggiungendo che sono stati dispiegati strumenti di controllo della qualità dell’aria.

Un video amatoriale condiviso dall’emittente locale WLKY mostra il motore sinistro dell’aereo in fiamme mentre il velivolo rasenta il suolo nel tentativo di decollare dalla pista, prima di esplodere più lontano, provocando un’ampia colonna di fumo nero.

Secondo la polizia, l’aereo si è fermato a circa 5 km dall’aeroporto. Le immagini aeree delle televisioni locali hanno mostrato, poco dopo l’incidente, un grande incendio che si estendeva per diverse centinaia di metri in una zona di hangar e parcheggi, con le luci lampeggianti delle squadre di soccorso nelle vicinanze.

L'aereo aveva tre membri dell'equipaggio a bordo, ha fatto sapere in un comunicato separato il vettore UPS, la cui sede della divisione aerea si trova a Louisville. "In questa fase, riteniamo che l'area principale interessata riguardi due aziende", ha precisato Beshear. Gli investigatori dell'Agenzia americana per la sicurezza dei trasporti (NTSB) dovrebbero arrivare sul posto mercoledì.

L’incidente di martedì si verifica in un momento in cui le conseguenze della paralisi di bilancio, dovuta a un disaccordo tra repubblicani e democratici al Congresso, si fanno sentire in modo particolare nel settore del trasporto aereo. Da diverse settimane, la carenza di controllori di volo – che dal 1º ottobre lavorano senza essere pagati – sta causando ritardi e cancellazioni di voli in tutto il Paese. Se la paralisi del bilancio dovesse protrarsi oltre questa settimana, lo spazio aereo americano potrebbe addirittura essere parzialmente chiuso, ha avvertito martedì il ministro dei Trasporti, Sean Duffy.