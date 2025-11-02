Prende l'aereo del governo per andare dalla fidanzata. Licenziato 007

Foto: Ansa

Un agente segreto dell'Fbi è stato licenziato dall'ufficio dopo che il direttore, Kash Patel, si è infuriato per gli articoli dei giornali che rivelavano che aveva utilizzato un jet governativo per andare a vedere la fidanzata, la cantante country Alexis Wilkins, intonare l'inno nazionale durante un incontro di wrestling.



Steven Palmer, che lavorava per l'americano Frderal Bureau of Investigation dal 1998, è stato licenziato dall'incarico di capo del gruppo di risposta agli incidenti critici. L'ufficio che si occupa della gestione delle principali minacce alla sicurezza drgli Dtati Uniti e della supervisione della flotta di jet dell'agenzia. È stato il terzo capo dell'unità a essere licenziato da quando Patel è diventato il secondo direttore dell'Fbi dell'amministrazione Trump a febbraio.