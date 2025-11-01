La villa di Yasser Arafat diventa rifugio per gli sfollati di Gaza

Foto: Ansa

Angela Bruni 01 novembre 2025 a

a

a

La villa di Yasser Arafat a Gaza è ora rifugio delle famiglie di sfollati di Gaza. L’abitazione del defunto presidente dell’Autorità Nazionale Palestine si trova nel quartiere di Rimal ed è stata danneggiata dai raid israeliani degli ultimi due anni. Ma diverse stanze sono ancora intatte e alcune famiglie si sono sistemate lì. È quanto emerge dalle immagini di Afp Tv, che mostrano la casa, trasformata in museo dopo la morte del leader palestinese nel 2004 e decorata con murales in suo onore, circondata da macerie. Ashraf Nafeth Abu Salem, professore universitario, è tra coloro che ha trovato rifugio nella residenza: “Abbiamo ripulito in cortilee tolto le macerie. Apparteniamo alla generazione della prima Intifada, quella del nel 1987. Siamo cresciuti lanciando pietre”. Il presidente Abu Ammar, come i sostenitori si riferiscono ad Arafat, “era un modello e un simbolo della lotta palestinese". Una porta in metallo che dà sulla strada è ornata da un poster di Arafat, che indossa la caratteristica kefiah bianca e nera e gli occhiali da sole. Dietro di lui nell'immagine c’è una foto più piccola dell’attuale presidente dell’Autorità palestinese, Mahmud Abbas.