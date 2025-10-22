A Budapest salta il vertice tra Trump e Putin

Foto: La Presse

Andrea Riccardi 22 ottobre 2025 a

a

a

"No, no, non voglio un incontro inutile. Non voglio perdere tempo, quindi vedremo cosa succederà". Con queste parole pronunciate davanti ai giornalisti alla Casa Bianca, il presidente americano Donald Trump nella serata di ieri ha definitivamente affossato la prospettiva di un incontro con l'omologo russo Vladimir Putin a Budapest. Il vertice è da ritenersi rinviato a data da destinarsi nonostante appena giovedì scorso il tycoon avesse affermato che il faccia a faccia si sarebbe svolto "nelle prossime due settimane". Il dietro-front è giunto in seguito a una telefonata tra il Segretario di Stato americano Marco Rubio e il Ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov: "non si prevede che il presidente Trump incontrerà il presidente Putin nel prossimo futuro", ha dichiarato un funzionario statunitense che ha chiesto di restare anonimo, mentre un suo collega ha specificato che "il progetto è momentaneamente sospeso".

"Il Segretario Rubio e il Ministro degli Esteri Lavrov hanno avuto una chiamata produttiva", è stato comunque specificato. "Pertanto, un ulteriore incontro di persona tra il Segretario e il Ministro degli Esteri non è necessario e non ci sono piani per un incontro tra il Presidente Trump e il Presidente Putin nell'immediato futuro". Un'altra telefonata tra Rubio e Lavrov è prevista già questa settimana, ha dichiarato a NBC News una fonte vicina ai colloqui. La fonte non ha escluso un incontro futuro, sebbene al momento non sia previsto alcun contatto. In ogni caso, entrambi dovrebbero partecipare al vertice dell'Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico questo fine settimana.

In realtà che le cose potessero mettersi in questo modo era stato già abbastanza chiaro nella mattinata, quando Lavrov aveva affermato che le richieste di un cessate il fuoco immediato in Ucraina, senza affrontare le cause profonde del conflitto, "contraddicono gli accordi raggiunti in Alaska dai presidenti russo e statunitense Vladimir Putin e Donald Trump". Il capo della diplomazia di Mosca, nel corso di una conferenza stampa congiunta con il ministro degli Esteri etiope Gideon Timotheos, aveva quindi puntato l'indice contro "coloro che ora stanno cercando di convincere i nostri colleghi americani a cambiare posizione e a smettere di perseguire una soluzione sostenibile a lungo termine, e semplicemente a fermarsi, e lasciare che la storia giudichi... Sappiamo chi lo sta facendo. Sono i mecenati e i padroni europei di Volodymyr Zelensky. Ma questo approccio è l'esatto opposto di ciò su cui i presidenti Trump e Putin hanno concordato ad Anchorage, quando hanno concordato di concentrarsi sulle cause profonde" del conflitto. Poco prima il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov aveva già scartato la prospettiva di un vertice a breve termine, sottolineando che non era stata fissata "alcuna scadenza specifica" per l'incontro.