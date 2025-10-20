Zelensky pronto ad incontrare Trump e Putin a Budapest: "Nessuna pace senza di noi"

Foto: Ansa

Andrea Riccardi 20 ottobre 2025 a

a

a

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato di essere pronto ad andare al vertice di Budapest per incontrare il Capo della Casa Bianca Donald Trump e il leader del Cremlino Vladimir Putin per discutere del piano di pace per l'Ucraina. In un'intervista all'emittente tv Nbc News, Zelensky ha dichiarato alla moderatrice del programma "Meet the Press", Kristen Welker, che Trump dovrebbe esercitare su Putin una pressione ancora maggiore di quella esercitata su Hamas durante il recente successo nel garantire un cessate il fuoco a Gaza. "Putin è simile a Hamas, ma più forte", ha detto Zelensky. La guerra è più ampia e l'esercito russo è il secondo più grande al mondo, ha aggiunto, "ed è per questo che è necessaria una maggiore pressione". Pur definendo il presidente russo un "terrorista ", il presidente ucraino si è detto nuovamente disponibile a un incontro: "Se vogliamo davvero una pace giusta e duratura, abbiamo bisogno che entrambe le parti siano coinvolte in questa tragedia. Come possono esserci accordi senza di noi, quando si tratta di noi?". Alla domanda se chiederà di essere presente a Budapest in caso di vertice, Zelensky ha risposto: "Sono pronto".

Dopo una conversazione telefonica con Putin, Trump ha annunciato giovedì scorso che lo incontrerà a Budapest "nelle prossime due settimane". Non è stata ancora fissata una data ufficiale. Il presidente americano ha anche affermato che la guerra dovrebbe "cessare immediatamente, in prima linea". Però, ha detto Zelensky, "Se vogliamo porre fine a questa guerra e avviare urgentemente negoziati di pace attraverso i canali diplomatici, dobbiamo rimanere dove siamo, senza concedere altro a Putin". Sottolineando, infine, di essere ottimista anche se gli Stati Uniti non gli hanno dato le armi che aveva chiesto.

Il riferimento è ai missili Tomahawk, che permetterebbero all'Ucraina di colpire obiettivi in profondità in Russia. "Trump sta ancora decidendo. È una decisione che spetta al presidente", ha chiarito il vicepresidente degli Stati Uniti J.D. Vance durante una visita alla base militare di Andrews. "Continueremo a percorrere la strada della pace, che ci vogliano altri mesi, altre settimane o, Dio non voglia, più tempo, continueremo a lavorarci". Alla domanda su cosa stia trattenendo l'amministrazione Usa dal fornire i missili a Kiev, Vance ha spiegato che la priorità "è la sicurezza dell'America stessa". "Ciò significa che dobbiamo avere sistemi d'arma critici per il nostro esercito, per le nostre truppe. Quindi è su questo che si concentra il presidente", ha aggiunto Vance. "Gli Stati Uniti non possono dare tutte le armi all'Ucraina perché il Paese ne ha bisogno per la propria difesa".