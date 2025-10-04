Ecco il testo integrale della risposta di Hamas al piano presentato da Trump

Foto: Ansa

Andrea Riccardi 04 ottobre 2025 a

Hamas ha accettato il piano presentato il 29 settembre scorso dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump per porre fine alla guerra nella Striscia di Gaza. Ecco il testo integrale:

"Nel nome di Allah, il Clemente, il Misericordioso, nel tentativo di fermare l'aggressione e la guerra di sterminio condotte contro il nostro popolo fedele nella Striscia di Gaza, e sulla base della responsabilità nazionale e della preoccupazione per i principi fondamentali, i diritti e gli interessi supremi del nostro popolo, il Movimento di resistenza islamico (Hamas) ha tenuto consultazioni approfondite all'interno delle proprie istituzioni di leadership, ampie consultazioni con le forze e le fazioni palestinesi e consultazioni con mediatori e amici per raggiungere una posizione responsabile nell'affrontare il piano del presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

Dopo un attento studio, il movimento ha preso la decisione e inviato la seguente risposta ai fratelli mediatori: il Movimento di resistenza islamico, Hamas, apprezza gli sforzi arabi, islamici e internazionali, nonché gli sforzi del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che chiedono la fine della guerra nella Striscia di Gaza, uno scambio di prigionieri, l'invio immediato di aiuti, il rifiuto dell'occupazione della Striscia di Gaza e lo sfollamento del nostro popolo palestinese da essa.

In questo contesto, e al fine di ottenere la cessazione delle ostilità e il completo ritiro dalla Striscia di Gaza, il movimento annuncia il proprio accordo per il rilascio di tutti i prigionieri israeliani, vivi e morti, secondo la formula di scambio contenuta nella proposta del presidente Trump, a condizione che siano soddisfatte le condizioni sul campo per lo scambio. In questo contesto, il movimento afferma la disponibilità ad avviare immediatamente negoziati tramite i mediatori per discutere i dettagli di questo accordo. Il movimento rinnova inoltre il proprio accordo per affidare l'amministrazione della Striscia di Gaza a un organismo palestinese di indipendenti (tecnocrati), sulla base del consenso nazionale palestinese e del sostegno arabo e islamico.

Le altre questioni menzionate nella proposta del presidente Trump riguardo al futuro della Striscia di Gaza e ai diritti intrinseci del popolo palestinese sono legate a una posizione nazionale complessiva e basate sulle leggi e sulle risoluzioni internazionali pertinenti. Devono essere discusse all'interno di un quadro nazionale palestinese complessivo. Hamas ne farà parte e vi contribuirà con piena responsabilità".