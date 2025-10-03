Allerta a Londra per il raduno anti-Israele. I pro-Pal sfidano il governo

Foto: Ansa

Alessandra Zavatta 03 ottobre 2025

"We don't care". "Non ce ne importa". Di che cosa? Degli ebrei, naturalmente. I pro-Pal che ieri sera davanti a Downing Street, la sede del premier britannico a Londra, si sono scontrati con la polizia, hanno ripetuto all'infinito lo slogan. E oggi se ne sono "fregati" del ministro degli Interni Shabana Mahmood, 45enne di origini pakistane, che dopo l'attacco terroristico alla sinagoga di Manchester ha chiesto di rinviare il sit-in programmato per domani, sempre a Londra, per protestare contro il divieto di manifestare imposto a Palestine Action. Defend Our Juries, l'organizzatore della manifestazione, ha respinto l'appello. "È disonorevole; è un comportamento non-britannico", sottolineato Mahmood, che di fede è musulmana. La polizia ha spiegato che "rinviare la protesta di sabato consentirebbe di concentrarsi sulla sicurezza delle comunità ebraiche e islamiche in seguito al mortale attacco dello Yom Kippur".

La manifestazione, che si prevede attirerà una folla enorme, è ad alto rischio vista la tensione che sta montando in Inghilterra tra ebrei e musulmani. La sinagoga di Heaton Park si trova nel cuore del quartiere giudaico di Manchester. Ebrei, sfuggiti alle persecuzioni in tutta Europa, vivono qui dal Settecento. Accanto è sorta negli ultimi anni una grande comunità islamica. Gli attriti sono frequenti. Più di duecento gli "incidenti" registrati nella Greater Manchester tra le comunità negli ultimi sei mesi. La marcia di domani a Londra rischia di gettare altra benzina sul fuoco. Da Tel Aviv il ministro degli Esteri israeliano Gideon Sa'ar ha lanciato accuse: "Il Regno Unito non sta riuscendo a frenare l'incitamento alla violenza antisemita". "Sia io che il primo ministro Keir Starmer riconosciamo che l'antisemitismo nel nostro Paese è in aumento", ha risposto Shabana Mahmood. "È inaccettabile e lo condanniamo fermamente. Abbiamo leggi severe contro l'incitamento all'odio razziale". Ma i pro-Pal Made in England sono rimasti impassibili.

"I vostri precedenti eventi su larga scala hanno esercitato una pressione significativa sulle forze dell'ordine e allontanato gli agenti dalle comunità in cui operano, spingendoli a dirigersi verso il centro di Londra", ha scritto la polizia nella lettera inviata al gruppo di attivisti. Pur condannando l'attacco di Manchester, i pro-Pal hanno insistito sul fatto che spetta alle forze dell'ordine decidere se inviare agenti per proteggere la protesta. Defend Our Juries ha esortato la polizia a "dare priorità alla tutela della comunità piuttosto che all'arresto di coloro che esibiscono pacificamente cartelli in opposizione al divieto assurdo di manifestare imposto ad un gruppo di azione diretta nazionale". Il "gruppo" in questione è Palestine Action, appunto, un'organizzazione che prende di mira in Gran Bretagna le aziende legate ad Israele. È stato dichiarato organizzazione terroristica a luglio. Chi ne fa parte rischia fino a quattordici anni di carcere. In poco più di due mesi un migliaio di persone sono state arrestate per aver esposto cartelli a sostegno di Palestine Action. E la manifestazione di domani è per sostenere tale organizzazione.

Il ministro degli Interni ha tentato stamattina un'ultima mediazione: "Comprendo la forza dei sentimenti condivisi da tutte le parti in conflitto a Gaza, ma è importante che non si trasformino in tensioni nelle strade britanniche". "Vorrei invitare tutti coloro che stanno pensando di protestare nei prossimi giorni a fare un passo indietro e a mostrare un po' di umanità e di amore verso una comunità in lutto", ha aggiunto. La leader del Partito conservatore, Kemi Badenoch, londinese di origini nigeriane, è stata più schietta: "C'è troppa tolleranza per la retorica delle proteste anti-israeliane che potrebbe incoraggiare la violenza. Penso che gli appelli a globalizzare l'Intifada siano vergognosi". Parole al vento. Ancora la polizia: "Esortiamo Defend Our Juries a comportarsi in modo responsabile e a rinviare o annullare il raduno". "We don't care": la manifestazione a Trafalgar Square si farà!