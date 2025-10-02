Starmer sconvolto: "L'attentatore di Manchester voleva uccidere ebrei perché ebrei"

Foto: Ansa

“L’attentatore della sinagoga ha attaccato gli ebrei perché sono ebrei”. Il primo ministro britannico Keir Starmer ha condannato l’attacco di oggi a Manchester parlando a Downing Street dopo un incontro del Cobra, il comitato che si occupa delle questioni di sicurezza nel Regno Unito. Poi ha annunciato che la comunità ebraica vedrà una “presenza delle forze di polizia più visibile” e ha promesso: “Farò tutto ciò che è in mio potere per garantirvi la sicurezza che meritate. So quanta paura avete dentro di voi. Questo è un Paese che si oppone all’odio e che non fornisce solo rifugio, ma una casa”. Starmer, rientrato anticipatamente in Gran Bretagna dal vertice Comunità politica europea in corso a Copenaghen, ha poi espresso solidarietà alle famiglie delle vittime. Due i morti e quattro i feriti. Morto anche l’attentatore, un uomo di cui Scotland Yard non ha voluto divulgare l’identità per “ragioni di sicurezza” e perché le indagini sono in corso e sono già stati effettuati due arresti. Ma potrebbero esserci altri complici non ancora individuati. La polizia ha sparato al sospettato, un uomo robusto con la testa rasata, la barba lunga e vestito di nero. “Sembrava indossare un giubbotto esplosivo”, ha dichiarato il capo della polizia della Greater Manchester Stephen Watson. L’intervento delle forze dell’ordine alle 9.34, dopo che una persona era stata accoltellata e un’auto era stata lanciata contro la folla radunata davanti alla sinagoga di Heaton Park, a Crumpsall, per lo Yom Kippur, il giorno dell’espiazione, una delle ricorrenze più sacre per la religione ebraica.

I quattro feriti, tre fedeli e un addetto alla sicurezza del tempio, sono stati ricoverati in ospedale e sono in gravi condizioni. Proprio grazie agli operatori della security, all’aggressore è stato impedito di entrare nella sinagoga. I testimoni hanno raccontato di aver visto una macchina procedere a zigzag prima che un uomo ne scendesse e iniziasse ad aggredire le persone con un coltello. Quando è diventato chiaro cosa stava succedendo, i membri della congregazione hanno bloccato le porte della sinagoga di Middleton Road alle 9.31. Tre minuti dopo l’arrivo degli agenti. Alle 9.41 le ambulanze hanno soccorso i feriti colpiti dal veicolo e quelli accoltellati.

In base agli arresti effettuati, il responsabile delle forze antiterrorismo della polizia metropolitana, il vice commissario Laurence Taylor, ha dichiarato che si è trattato di un “episodio di terrorismo”. Un video condiviso sui social media mostrava agenti che puntavano le pistole contro un uomo steso a terra davanti alla sinagoga. Si sentivano alcuni cittadini gridare che il sospettato aveva una bomba legata addosso. Almeno due ambulanze erano sul posto, insieme a due autopompe dei vigili del fuoco e a un gran numero di veicoli della polizia. Membri del Jewish Community Security Trust presidiavano l’area dell’attacco. Un fattorino, testimone dell’assalto, ha dichiarato di aver un uomo stava “pugnalando una finestra per cercare di entrare nella sinagoga”. Che ieri, proprio per via dello Yom Kippur, era particolarmente affollata. “Ci siamo avvicinati un po’. Abbiamo visto un giovane che sanguinava sul pavimento. Era praticamente privo di sensi a terra, presumibilmente morto”, ha raccontato una coppia di fedeli. Il livello di allerta terroristica, che nel Regno Unito è attualmente al livello 3 di 5, è in fase di revisione e potrebbe essere alzato a seguito dell’attacco.