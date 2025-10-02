L'ira di Trump. Per punire Putin ora darà informazioni a Kiev per colpire raffinerie russe

Foto: Ansa

Gli Stati Uniti forniranno all’Ucraina informazioni su obiettivi da colpire in Russia. La decisione rappresenta un cambiamento nel sostegno della Casa Bianca al governo Kiev nel conflitto contro Mosca. Gli Usa, in particolare, invieranno all’Ucraina informazioni di intelligence riguardo infrastrutture situati nel cuore della Russia e che è possibile colpire soltanto con missili a lungo raggio. A fine settembre il presidente americano Donald Trump ha affermato cui l’Ucraina avrebbe “potuto riconquistare tutti i territori occupati dalla Russia”. Mentre dopo il vertice con il presidente russo Vladimir Putin, il 15 agosto in Alaska, aveva sottolineato come la strada per pace fosse facilita se Kiev avesse rinunciato alle regioni occupate dall’esercito di Mosca. Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, che ha citato fonti statunitensi anonime, la linea è politica cambiata silenziosamente prima di tale dichiarazione e la Casa Bianca vorrebbe che gli alleati della Nato seguissero l’esempio. Tuttavia, non è stata ancora presa alcuna decisione sulla fornitura di missili da crociera Tomahawk da parte degli Stati Uniti all’Ucraina. All'inizio di questa settimana, il vicepresidente Usa J.D. Vance ha dichiarato che Trump stava valutando una richiesta da parte di Kiev per i missili con una gittata di 1.500 miglia.

L'intelligence occidentale, e in particolare quella statunitense, sotto forma di immagini satellitari e altri dati di monitoraggio è considerata un aiuto significativo per consentire di colpire con precisione le strutture che si trovano in profondità nel territorio russo. Concentrarsi su obiettivi come le raffinerie di petrolio e centrali elettriche consentirebbe a Kiev di estendere la campagna d’autunno. Sono già state colpite 21 delle 38 raffinerie. Ciò ha portato a carenze di carburante in alcune parti della Russia e, in alcuni giorni, si stima che la produzione giornaliera sia diminuita di un quinto. Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha risposto secco: ”Gli Stati Uniti trasmettono già online informazioni di intelligence all’Ucraina. La fornitura e l’utilizzo dell’intera infrastruttura della Nato per raccogliere e trasferire informazioni di intelligence agli ucraini è evidenti”.

Irritato con Putin perché Mosca ha intensificato gli attacchi alle città ucraine dopo aver promesso di acconsentire ad un processo che porti alla fine della guerra, Trump ha rilanciato attraverso i social media che Kiev potrebbe vincere il conflitto: “Dopo aver conosciuto e compreso appieno la situazione tra Ucraina e Russia e dopo aver visto i problemi economici che sta causando alla Russia, penso che Kiev, con il sostegno dell’Unione Europea, sia in grado di combattere e riconquistare tutto il territorio nelle dimensioni originali”. Subito dopo il litigio tra Donald Trump e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky alla Casa Bianca a fine febbraio, il Pentagono aveva sospeso ogni condivisione di informazioni di intelligence con Kiev per una settimana. L’Ucraina aveva subito molte perdite sul campo di battaglia nella regione russa di Kursk prima che l’America cedesse in seguito alle pressioni degli alleati occidentali e ripristinasse il flusso di dati strategici.