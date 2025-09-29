Gaza, oggi l'incontro tra Trump e Netanyahu. Il premier israeliano: "Realizzeremo qualcosa di speciale"

Foto: Afp

Andrea Riccardi 29 settembre 2025

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu terranno oggi una conferenza stampa congiunta al termine dei loro incontri a Washington. Lo rende noto la Casa Bianca con un cambio di programma, dato che inizialmente non era previsto alcun incontro con i media per Trump e Netanyahu. La conferenza stampa è stata fissata alle 13.15 ora di Washington, le 19.15 in Italia.

Cautela da parte del primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, che ha confermato domenica la collaborazione di Israele con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump per promuovere il piano di Washington per porre fine alla guerra a Gaza. In un'intervista a Fox News, Netanyahu ha detto: "Ci stiamo lavorando. Non è ancora stato finalizzato, ma in realtà stiamo lavorando con la squadra del presidente Trump, proprio mentre parliamo". "Spero che ce la faremo, perché vogliamo liberare i nostri ostaggi, liberarci dal dominio di Hamas, disarmarli, smilitarizzare Gaza e dare inizio a un nuovo futuro per i gazawi e gli israeliani, e per l'intera regione", ha continuato il premier. Una fonte che ha familiarità con la questione ha detto domenica al quotidiano Times of Israel che il piano di Trump non è stato ancora presentato ad Hamas. La fonte ha detto che i Paesi arabi hanno presentato le modifiche raccomandate al piano che gli è stato presentato e che gli Stati Uniti avrebbero dovuto finalizzare la proposta domenica. Uno dei punti di contesa riguarda il ruolo dell'Autorità nazionale palestinese, su cui Israele ha messo il veto su un potenziale ruolo nell'enclave palestinese, mentre il piano di Trump prevede che subentri in una data non specificata una volta che avrà "completato il suo programma di riforme".