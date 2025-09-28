Sparatoria in una Chiesa in Michigan, almeno un morto e nove feriti

Foto: La Presse

Andrea Riccardi 28 settembre 2025 a

Almeno una persona è stata uccisa e altre nove sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta in una Chiesa dei Santi degli Ultimi Giorni a Grand Blanc Township, nel Michigan. Secondo le autorità locali, citate dai media americani, un uomo armato - durante una funzione religiosa - avrebbe iniziato a sparare e poi avrebbe appiccato un grosso incendio. Il responsabile - un 40enne del posto - sarebbe poi stato ucciso dalla polizia.