L'allarme di Zelensky: "Putin si prepara ad attaccare un altro paese europeo"

Foto: Ansa

Andrea Riccardi 27 settembre 2025 a

a

a

“Putin si prepara ad attaccare un altro paese europeo. Non aspetterà che la guerra in Ucraina finisca”. A lanciare l’allarme è Volodymyr Zelensky dopo l’avvistamento di droni in Danimarca, Polonia e Romania. “Il Cremlino sta verificando la capacità dell'Europa di proteggere il proprio spazio aereo e sta testando le difese della Nato”, ha sostenuto il presidente ucraino parlando a Kiev dopo l'incontro avuto con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump a margine dell’ottantesima assemblea delle Nazioni Unite, che si tenuta nei giorni scorsi a New York, “La Russia si sta preparando per un conflitto più grande”, insiste Zelensky. “Il presidente Vladimir Putin non aspetterà di finire la guerra in Ucraina. Aprirà un'altra direzione. Nessuno sa dove. È quello che vuole”.

Zelensky ha affermato che i governi dell’Unione europea “stanno faticando a gestire questa nuova e pericolosa minaccia”. All'inizio di questo mese, l’Ucraina ha individuato 92 droni che volavano verso la Polonia in modo “coreografato”. Ne ha intercettati la maggior parte. Diciannove sono comunque riusciti ad entrare in territorio polacco, dove la difesa aerea di Varsavia ne ha abbattuti quattro. “Non sto paragonando le nostre forze. Noi siamo in guerra e loro, la Polonia, no”, ha sottolineato. Zelensky che ha poi aggiunto come rappresentanti di diversi paesi si recheranno in Ucraina per ricevere “addestramento pratico” su come respingere gli attacchi aerei russi. “Siamo pronti a condividere la nostra esperienza”, ha sottolineato, senza però rivelare da quali nazioni arriveranno gli inviati. Ha invece annunciato di aver ricevuto da Israele un sistema di difesa aerea. Patriot di fabbricazione statunitense: “È operativo da un mese. In autunno riceveremo altre due batterie”.

L’affermazione conferma indiscrezioni emerse lo scorso giugno, quando il ministero degli Esteri israeliano aveva preso le distanze dalle dichiarazioni dell’ambasciatore a Kiev, Michael Brodsky, che in un'intervista aveva parlato di una fornitura di Patriot all’Ucraina, che sta subendo una serie di sconfitte militari nel conflitto con la Russia. Nonostante la guerra volga in favore di Mosca, dopo l’incontro con Zelensky, Trump ha affermato di credere che l’Ucraina possa riconquistare tutto il territorio perso dal 2022, con il sostegno dell’Europa e della Nato.