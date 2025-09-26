Venti di guerra, la Polonia invita i propri concittadini a lasciare la Bielorussia

Foto: La Presse

26 settembre 2025 a

a

a

Il clima nell’Europa dell’est si fa sempre più incandescente. Non bastano i sorvoli di droni non identificati su aeroporti dei Paesi, come è accaduto in Danimarca e Norvegia, e le ripetute incursioni di jet nei cieli degli Stati baltici dell'area Nato da parte di Mosca, che finora ha negato le violazioni.

Nelle ultime ore il ministero degli Affari Esteri della Polonia ha diramato un avviso in cui raccomanda di “astenersi da qualsiasi viaggio nella Repubblica di Bielorussia”. Allo stesso tempo nel documento si invita i cittadini polacchi attualmente presenti nella Repubblica di Bielorussia a “lasciare immediatamente il suo territorio utilizzando i mezzi commerciali e privati disponibili". Lo ha riferito l'ambasciata polacca a Minsk, stando a quanto riporta la Tass, secondo cui queste raccomandazioni sono state formulate in relazione all'aggravarsi della situazione al

confine tra i due Paesi e agli arresti di cittadini polacchi ritenuti arbitrari. In caso di un drastico deterioramento della situazione della sicurezza, di chiusura delle frontiere o di altre circostanze l'evacuazione potrebbe rivelarsi notevolmente più difficile o addirittura impossibile", ha spiegato Varsavia ai propri cittadini.

Sempre nelle scorse ore il segretario generale della Nato Mark Rutte ha dato il suo sostegno alla posizione espressa dal presidente degli Usa Donald Trump, secondo cui i Paesi membri dell’Alleanza dovrebbero essere pronti, in caso fosse necessario, ad abbattere droni e jet russi che entrano nel loro spazio aereo. Il Cremlino ha avvertito che un gesto simile nei confronti dei propri jet farebbe scoppiare "una guerra". La notizia del presunto avvertimento dell'Europa a Mosca sulla sua disponibilità ad abbattere aerei militari russi è "un'invenzione alimentata dalla russofobia". È quanto ha dichiarato la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, in un'intervista rilasciata alla Tass. "Questa notizia è stata inventata per alimentare il tema di questa retorica completamente russofoba, aggressiva e anormale da parte degli europei occidentali", ha aggiunto la Zakharova.