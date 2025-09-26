Cerca
Usa e Nato intercettano aerei russi. La minaccia del Cremlino: "Se li abbattete è guerra"

Foto: La Presse

Andrea Riccardi
  a
  a
  a

Nuovo momento di tensione nei cieli continentali. Nuovi aerei russi beccati a volare nei Paesi Nato. Più di qualcuno crede che il Cremlino non agisca per caso. Arriva, intanto, la minaccia dal Cremlino. L'ambasciatore a Parigi di Putin: "Se un nostro aereo dovesse essere abbattuto sarebbe guerra". Ecco perché l'alleanza atlantica non vuole farsi trovare impreparata. L'US Air Forza spedisce quattro F-16, altrettante aviocisterne e
e un E-3 radar per intercettare due bombardieri strategici Tu-95 e due caccia S-35. La Nato, invece, ha fatto alzare decollare due Gripen ungheresi schierati in Lituania per intercettare un Su-30, un Su-35 e tre MiG-31 russi che volavano in prossimità dello spazio aereo lettone.

