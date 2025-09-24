Dallas, spari sull'agenzia anti-immigrazione: morti e feriti

Foto: X

Rosa Scognamiglio 24 settembre 2025

È di due feriti il bilancio di una sparatoria avvenuta questa mattina in un ufficio dell'Immigration and Customs Enforcement (ICE) a Dallas, in Texas. La persona che avrebbe aperto il fuoco si è tolta la vita. Lo ha riferito il direttore ad interim dell'ICE, Todd Lyons, in un'intervista rilasciata alla Cnn. Sulla vicenda indagano gli agenti del Dipartimento di polizia locale e l’FBI.

Le prime indagini

Secondo quanto riferiscono i media d'Oltreoceano, l’assalitore potrebbe aver sparato da un edificio adiacente alla struttura dell’ICE. Come riporta la CNN, la polizia è intervenuta sul posto a seguito di una segnalazione che indicava “un cecchino in cima al tetto”. L’indiscrezione sarebbe stata confermata da un funzionario del Dipartimento Nazionale di Sicurezza, anche se non sono stati forniti ulteriori dettagli.

J.D. Vance: “Attacco ossessivo alle forze dell’Ordine deve cessare”

Sulla vicenda, ancora in fase di ricostruzione, è intervenuto il vicepresidente degli Stati Uniti J.D. Vance, che riconduce l’episodio ai “continui attacchi” alle forze dell’Ordine. "L'attacco ossessivo alle forze dell'ordine, in particolare all'Ice, deve cessare. - ha scritto Vance su X - Prego per tutti coloro che sono rimasti feriti in questo attacco e per le loro famiglie”. Parole che fanno da eco alle dichiarazioni di Kristi Noem, Segretario della Sicurezza Interna degli Usa: “Anche se non conosciamo ancora il movente, sappiamo che le forze dell'ordine dell'ICE stanno subendo una violenza senza precedenti. Questa situazione deve finire”.

Il sindaco di Dallas: “Un momento difficile per tutto il Paese”

“Siamo un Paese e una città che ha bisogno di preghiere”, ha detto il sindaco di Dallas Eric Johnson nel corso di una conferenza stampa indetta a seguito della sparatoria. "Vi chiedo di unirvi a me nella preghiera per questa città, affinché possiamo unirci in un momento come questo e sostenerci a vicenda come abbiamo sempre fatto. - ha continuato Johnson - Dobbiamo sostenerci a vicenda per superare questo momento molto difficile, non solo nella nostra città, ma in tutto il nostro Paese".

Cos’è l’Immigration and Customs Enforcement

Istituita nel 2003, dopo gli attentati dell’11 settembre, l'Immigration and Customs Enforcement è un’agenzia federale, afferente al Dipartimento di Sicurezza Interna (DHS), che si occupa di monitoraggio dei flussi migratori e contrasto al crimine transnazionale. I detenuti vengono trattenuti nelle celle di sicurezza dell'ufficio di Dallas per meno di 24 ore, salvo poi essere trasferiti nei centri di detenzione a lungo termine o in altre strutture dell'ICE.

Il precedente

La sparatoria di stamattina ha già un precedente. Lo scorso 25 agosto, un uomo di 36 anni si è presentato alla struttura dell'ICE di Dallas dichiarando di avere “una bomba nello zaino". La polizia locale era intervenuta sul posto con una squadra di artificieri. Successivamente il 36enne è stato arrestato.