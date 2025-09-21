Quasi nove brittanici su dieci non sostengono il riconoscimento della Palestina: il sondaggio che boccia Starmer

Foto: La Presse

Quasi nove brittanici su dieci non sostengono il riconoscimento della Palestina da parte di Sturmer. A rivelarlo "The Telegraph", una delle più importanti testate del Regno Unito. Secondo il sondaggio, realizzato da JL Partners, quasi il 90% della popolazione non sostiene la decisione del Primo Ministro, che dovrebbe essere annunciata a strettissimo giro. Solo il 13% del popolo di sua maestà sarebbe, infatti, favorevole al riconoscimento della Palestina senza condizioni, una percentuale scesa all'11% tra gli elettori laburisti. Anche la maggioranza dell'opinione pubblica (il 51%) si oppone a tale proposta, dato che Hamas controlla ancora Gaza e non ha rilasciato ostaggi. Per la rilevazione, il 40% degli inglesi ritiene che una condizione per la creazione di uno Stato dovrebbe essere l'accettazione di un cessate il fuoco da parte della cellula terroristica. È stato, inoltre, scoperto che il 17 per cento è contrario al riconoscimento in qualsiasi circostanza e il 52 per cento ritiene che concedere lo status di Stato possa essere un premio per i fondamentalisti islamici.

James Johnson, co-fondatore di JL Partners, ha evidenziato come la sua ricerca abbia rivelato una "disconnessione" tra la collettività e Sir Keir: "Solo il 13% afferma che il Regno Unito dovrebbe riconoscere la Palestina senza alcuna condizione. Tra i laburisti, questa percentuale è solo dell'11%, poco più di uno su 10. E per quegli elettori cruciali che hanno abbandonato il Partito Laburista per aderire al Partito Riformista, o potrebbero prendere in considerazione l'idea di farlo, stiamo intorno a un misero 8%. La maggior parte del popolo britannico è coinvinta che il riconoscimento debba essere basato su condizioni inequivocabili, ovvero un cessate il fuoco reciprocamente concordato e il rilascio degli ostaggi."