Attacco hacker paralizza gli aeroporti europei: caos e ritardi. I sospettati

Foto: Lapresse

Salvatore Martelli 20 settembre 2025 a

a

a

Caos nei cieli europei a causa di un attacco hacker che rischia di paralizzare i maggiori scali di tutta Europa. Un cyber attacco sulla cui paternità si sa ancora poco ma che sta mettendo a dura prova aeroporti importanti quali quello di Bruxelles, Londra Heathrow e Berlino. Nel mirino degli hacker è finito Collins Aerospace, un service provider per sistemi di check-in e di imbarco. E così da ieri sera tre degli aeroporti più congestionati e affollati d’Europa stanno riscontrando problemi tecnici, ritardi e cancellazioni di voli. Ma cosa è accaduto? Il cyber attacco ha bloccato i sistemi automatici, consentendo soltanto le procedure manuali di check-in e imbarco. Un passo indietro di almeno un decennio per le procedure aeroportuali che ha provocato un notevole impatto sul programma di voli e contestuali ritardi operativi.

La Russia è un vero pericolo per la Nato? La certezza degli 007 italiani: non hanno la capacità

Solo a Bruxelles ben dieci voli in partenza dall'aeroporto sono stati cancellati e altri hanno sofferto di ritardi, in media di un’ora. Anche Londra Heathrow e Berlino hanno parlato di notevoli disagi ai voli - con lo scalo della capitale tedesca che ha visto cancellare un solo volo per il momento - consigliando ai propri passeggeri di contattare e verificare con le compagnie aeree la situazione del loro volo prima di dirigersi all’aeroporto. Mentre il provider esterno starebbe lavorando attivamente sul problema e ha assicurato che proverà a risolverlo il più rapidamente possibile, già qualcuno si domanda chi possa essere l’autore dell’attacco e i primi sospetti stanno ricadendo sui soliti noti.