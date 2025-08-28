Gaza, i veri numeri degli aiuti umanitari: smentita la propaganda di Hamas

28 agosto 2025 a

Non cessa la propaganda di Hamas sugli aiuti umanitari che non raggiungerebbero le popolazioni della Striscia di Gaza ma a smentire i teoremi arrivano i dati riportati da fonti ufficiali israeliane. Come viene comunicato il 27 agosto "267 camion sono entrati nella Striscia di Gaza e hanno scaricato a Kerem Shalom e Zikim". Con essi "6 autocisterne di carburante sono entrate nella Striscia" e "340 camion sono stati ritirati per la distribuzione" mentre "439 camion sono in attesa di ritiro". Per quanto riguarda la popolazione "82 pazienti e accompagnatori sono stati evacuati in Giordania" mentre "244 civili con doppia cittadinanza sono partiti per la Giordania", riportano ancor fonti ufficiali di Israele.

Tornando agli aiuti, Israele ha annunciato di aver aggiunto altri due centri di distribuzione di alimenti per i palestinesi a sud di Gaza. "Più centri di distribuzione degli aiuti ci sono, meglio è", ha commentato il portavoce dell'Onu Stephane Dujarric.