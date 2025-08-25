Francia, traballa il governo. Le Pen voterà no alla fiducia a Bayrou

25 agosto 2025 a

Il primo ministro francese, François Bayrou, ha annunciato che chiederà un voto di fiducia per il governo l'8 settembre davanti all'Assemblea nazionale, che sarà riunita in seduta straordinaria. "Ho chiesto al presidente della Repubblica di convocare il Parlamento in seduta straordinaria. Mi assumerò la responsabilità del governo con una dichiarazione di politica generale", ha dichiarato Bayrou nel corso di una conferenza stampa. L'annuncio giunge mentre il bilancio presentato dal governo Bayrou, che prevede 44 miliardi di euro di risparmi, viene contestato. "Il nostro Paese è in pericolo perché siamo sull'orlo del sovraindebitamento", ha dichiarato Bayrou.

Il Rassemblement National "voterà ovviamente contro la fiducia al governo di François Bayrou", ha dichiarato Marine Le Pen, dopo che il Primo Ministro ha annunciato il voto di fiducia all'Assemblea Nazionale l'8 settembre sulle sue linee guida di bilancio. "Solo lo scioglimento permetterà ora ai francesi di scegliere il loro destino", ha aggiunto la leader del Rassemblement National su X, liquidando "la sinistra, la destra e i macronisti" come "partiti del sistema".

"François Bayrou ha appena annunciato la fine del suo governo, minato dal suo immobilismo compiaciuto. RN non voterà mai la fiducia a un governo le cui scelte causano sofferenza al popolo francese. I nostri compatrioti attendono un cambiamento e un ritorno alle urne: noi siamo pronti", scrive su X il presidente di Rassemblement National Jordan Bardella.