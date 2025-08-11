Striscia di Gaza, ecco i numeri degli aiuti umanitari che smentiscono Hamas

11 agosto 2025 a

C'è chi parla di un sistema sull'orlo del collasso e di disimpegno in Medio Oriente, ma i dati lasciano poco spazio all'interpretazione. Alla narrazione di Hamas, secondo cui gli aiuti umanitari non raggiungerebbero le popolazioni della Striscia di Gaza, risponde infatti la verità dei numeri. Come riportano fonti ufficiali israeliane, ben "284 camion sono entrati nella Striscia di Gaza e hanno scaricato ai valichi di Kerem Shalom e Zikim. Tra questi: 17 del WFP, 103 del settore privato, 59 della Mezzaluna Rossa Egiziana, 10 dell’OMS". Non solo. L'analisi fornita riferisce anche che "5 autocisterne di carburante sono entrate nella Striscia" e che ben "131 pacchi alimentari sono stati lanciati dall’aria (da Giordania, Emirati Arabi Uniti, Francia, Belgio, Italia, Paesi Bassi e Germania)".

E ancora: "300 camion sono stati raccolti per la distribuzione: 259 dalle Nazioni Unite e dalle ONG internazionali, e l’equivalente di 2 camion è stato distribuito tramite lanci aerei" e "126 camion sono in attesa di essere raccolti da ONU e ONG internazionali". Procedono, intanto, i colloqui tra le parti per l'accordo di un cessate il fuoco. Una delegazione del gruppo terroristico al potere a Gaza arriverà al Cairo nel quadro degli sforzi per riprendere i negoziati. Lo riporta il quotidiano qatariota Al-Araby Al-Jadeed. A riallacciare i rapporti tra Egitto e Hamas, stando a quanto filtra, sarebbe stata la Turchia.