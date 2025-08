Ucraina, i russi fanno decollare il MiG-31K: "Porta il super-missile", scatta l'allerta massima

04 agosto 2025 a

Le autorità ucraine hanno annunciato un'allerta antiaerea in tutto il Paese dopo che un caccia MiG-31K è decollato dalla Russia. "Attenzione! Tutta l'Ucraina è in pericolo di attacco missilistico! È stato registrato il decollo di un MiG-31K", ha affermato l'Aeronautica ucraina su Telegram secondo quanto riporta il media Ukrainska Pravda. Si tratta del caccia utilizzato per il lancio del missile balistico ipersonico Kh-47M2 Kinzhal.

Intanto diverse esplosioni sono state avvertite nella notte a Odessa e Kiev a causa dei raid russi con droni. Lo ha riferito il sindaco di Odessa, Hennadii Trukhanov, come riporta Ukrinform. Colpita anche la capitale dell'Ucraina: l'amministrazione militare regionale della città ha chiesto alla popolazione di restare al riparo nei rifugi. Un uomo di 46 anni è rimasto ucciso in un bombardamento russo su Antonivka, nella regione di Kherson. Lo ha riferito su Telegram il capo dell'amministrazione militare regionale di Kherson, Oleksandr Prokudin, a quanto riporta Ukrinform.