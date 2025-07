Germania, bilancio da incubo per l'incidente del treno: 3 morti. La terribile ipotesi sul disastro

28 luglio 2025 a

Tre persone sono morte e diverse altre sono rimaste ferite (almeno 34) nel deragliamento di un treno passeggeri regionale in una zona boscosa nella Germania sud-occidentale secondo quanto riferito dalla polizia. Circa 100 passeggeri erano a bordo del treno quando l'incidente è avvenuto intorno alle 18:10 nei pressi della città di Riedlingen, nel Baden-Württemberg. La polizia ha inizialmente dichiarato che quattro persone erano morte, prima di correggere la propria versione dei fatti affermando che si trattava di tre vittime. La compagnia ferroviaria tedesca Deutsche Bahn ha confermato il decesso di diverse persone e numerosi feriti. Due vagoni del treno sono deragliati "per ragioni ancora sconosciute", ha aggiunto.

Le autorità stanno attualmente indagando sulle circostanze dell'incidente, ha affermato la compagnia, e il traffico è stato sospeso su un tratto di 40 chilometri (25 miglia) del percorso. I media tedeschi hanno riferito che l'incidente potrebbe essere stato causato da una frana, mentre forti tempeste si abbattevano sulla regione, secondo i servizi meteorologici. Il treno passeggeri stava viaggiando dalla città tedesca di Sigmaringen alla città di Ulm quando è deragliato in una zona boschiva.

In un post sui social media, il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha espresso le sue condoglianze alle famiglie delle vittime. Ha aggiunto di essere in stretto contatto con i ministri degli Interni e dei Trasporti e di aver chiesto loro di "fornire ai servizi di emergenza tutto il supporto necessario". Le riprese dal luogo dell'incidente mostrano vagoni ferroviari gialli e grigi rovesciati su un fianco, mentre i vigili del fuoco e i servizi di emergenza cercavano di raggiungere i passeggeri. Secondo l'emittente televisiva locale SWR, gli elicotteri sono arrivati poco dopo l'incidente per trasportare i feriti negli ospedali della zona e sono stati allertati i medici di pronto soccorso degli ospedali vicini. Il settore dei trasporti tedesco è regolarmente criticato dai passeggeri per le sue infrastrutture obsolete, con frequenti ritardi dei treni e vari problemi tecnici. Il governo si è impegnato a investire diverse centinaia di miliardi di euro nei prossimi anni, in particolare per modernizzare le infrastrutture. Nel giugno 2022, un treno è deragliato nei pressi di una località alpina bavarese, nella Germania meridionale, uccidendo quattro persone e ferendone decine. L'incidente ferroviario più mortale in Germania si è verificato nel 1998, quando un treno ad alta velocità gestito dalla Deutsche Bahn, di proprietà statale, è deragliato a Eschede, in Bassa Sassonia, uccidendo 101 persone.