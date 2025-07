Medioriente, la minaccia di Israele: "Cancelleremo Gaza, sarà tutta ebraica"

24 luglio 2025 a

a

a

"Tutta Gaza sarà ebraica...il governo sta spingendo per la distruzione di Gaza. Grazie a Dio, stiamo eliminando questo male. Stiamo spingendo la popolazione che è stata educata sul Mein Kampf". L'ha detto il ministro ultranazionalista israeliano Amichay Eliyahu. Lo riporta il giornalista di Axios Barak Ravid.

"Basta attacchi a Gaza". L'appello di Tajani a Israele

Intanto il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, terrà una riunione urgente a Gerusalemme per discutere della questione della carestia a Gaza, ha reso noto un funzionario israeliano citato dal Times of Israel. Insieme al premier saranno presenti rappresentanti del ministero degli Esteri, del Cogat (Coordination of government activities in the territories), del Consiglio per la sicurezza nazionale. Il tema dell'invio di aiuti ai civili a Gaza è al centro delle discussioni nell'ufficio del Primo Ministro, sostiene il funzionario israeliano.