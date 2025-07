Guerra in Ucraina, riprendono i colloqui tra Mosca e Kiev. Ma nessuna svolta in vista per la pace

22 luglio 2025 a

Riprendono domani a Istanbul i colloqui tra Mosca e Kiev sulla guerra in Ucraina, ma le attese per una svolta sembrano nulle. Il Cremlino continua a non confermare ufficialmente la partecipazione della delegazione russa al tavolo e ha minimizzato le aspettative sull'esito del negoziato. "Non abbiamo motivo di sperare in svolte miracolose", ha detto il portavoce del presidente russo Vladimir Putin, Dmitri Peskov. Volodymyr Zelensky ha invece affermato che Kiev è pronta a lavorare per "la restituzione dei bambini rapiti, a fermare le uccisioni e a preparare un incontro tra i leader". Incontro per il quale, secondo Mosca, "c'è ancora molto lavoro da fare".

La delegazione di Kiev sarà guidata dall’ex ministro della Difesa e attuale segretario del Consiglio di Sicurezza, Rustem Umerov. Il Cremlino non ha indicato ancora chi farà parte del team negoziale né ha confermato la data di domani. "Non appena saremo pronti, faremo un annuncio sulle date", ha detto Peskov. La delegazione di Mosca all’ultimo round di colloqui con l’Ucraina era guidata da uno storico falco e attuale presidente dell’Unione Russa degli Scrittori, Vladimir Medinsky. Quello di domani dovrebbe essere il terzo round negoziale tra le parti: le delegazioni ucraina e russa si sono incontrate a Istanbul il 16 maggio e il 2 giugno, ma senza registrare nessun progresso riguardo a un possibile cessate il fuoco. I colloqui hanno prodotto solo accordi per lo scambio di prigionieri e le salme dei soldati caduti.

I combattimenti intanto proseguono. Kiev ha fatto sapere di aver intercettato decine di droni russi lanciati sulle città ucraine mentre prosegue l’offensiva terrestre delle truppe russe nella regione di Donetsk. L’esercito di Mosca ha dichiarato di aver conquistato il villaggio di Novotoretskoye. Un attacco con un drone ucraino contro un autobus privato nella parte occupata dai russi della regione di Kherson ha ucciso tre persone e ne ha ferite altre tre, ha riferito un funzionario di Mosca. Un altro uomo è morto nella regione di Belgorod, al confine occidentale russo, dopo un attacco ucraino, secondo il governatore locale. Allo stesso tempo, un drone russo e una salva di missili contro l’Ucraina hanno ucciso un bambino di 10 anni nella città di Kramatorsk, sulla linea di confine orientale, e ferito più di una dozzina di persone in tutto il Paese, hanno dichiarato le autorità di Kiev. Nelle ultime settimane, la Russia ha lanciato un numero record di droni e missili contro le città ucraine e ha conquistato altro territorio sulla linea di confine, il che, secondo Kiev, dimostra che Mosca non intende seriamente fermare l’offensiva totale lanciata nel febbraio 2022.