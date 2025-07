Isreale, intossicazione alimentare per Netanyahu: non sarà al suo processo per corruzione

20 luglio 2025 a

a

a

Piccolo inconveniente per il premieri di Tel Aviv. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, infatti, ha un'infiammazione intestinale dovuta all'ingestione di cibo avariato. Lo ha reso noto l'ufficio del primo ministro, spiegando che Bibi ha iniziato a sentirsi male durante la scorsa notte ed è stato visitato a casa dal dottor Alon Hershko, direttore del dipartimento di medicina interna dell'Ospedale universitario Hadassah di Ein Kerem.

Le condizioni di Netanyahu sono state dichiarate buone. "In conformità con le istruzioni dei suoi medici, ma gli sono state prescritte flebo per la "disidratazione" conseguenza dell'intossicazione. Il primo ministro riposerà a casa per i prossimi tre giorni e da lì condurrà gli affari di Stato", afferma l'ufficio del premier, che stamattina non ha partecipato alla consueta riunione settimanale del governo. Le udienze del processo a Netanyahu per corruzione previste questa settimana non si terranno a causa delle sue condizioni di salute, riprenderanno solo dopo la fine della pausa estiva a settembre.