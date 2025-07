Pedro Sanchez, altra grana: "Casa comprata con i soldi di saune e bordelli"

11 luglio 2025 a

Altra grana per Pedro Sanchez. Mentre si profila lo scenario delle elezioni anticipate e lo scandalo per corruzione travolge il suo Psoe (Partito Socialista Operaio Spagnolo), il premier spagnolo deve fare i conti con una nuova, pesante accusa: il Partito Popolare iberico gli ha puntato il dito contro sostenendo che i suoi appartamenti sono stati pagati con guadagni provenienti da saune e bordelli. Secondo Ester Muñoz, nuova portavoce parlamentare del Pp, "gli appartamenti in cui ha vissuto" il primo ministro "sono stati pagati con i proventi delle saune di suo suocero". Saune che, ha spiegato "non sono spa. Le saune della famiglia di Begoña Gómez (la moglie di Sánchez, ndr) che lei gestiva e di cui teneva i conti, erano luoghi dove si scambiava sesso. A volte libero, altre volte a pagamento".

Affermazioni, queste, che sono arrivate dopo le indiscrezioni apparse sul sito OKDiario, secondo cui Sabiniano Gómez Ocampo avrebbe utilizzato i profitti derivanti dalle sue attività di sauna e bordelli per acquistare la casa a Prado de Somosaguas, un'esclusiva zona residenziale, poi donata a Begona. Secondo le accuse, ancora da verificare, si tratterebbe della Sala Adán, in Calle San Bernardo, e della Sauna Azul, in Concepción Arenal, vicino alla Gran Vía. Un attacco frontale a Sanchez è stato quello del leader del Partito popolare Alberto Núñez Feijóo, secondo cui il premier è "partecipe a titolo lucrativo del business della prostituzione, le questioni familiari di Pedro Sánchez sono diventate di dominio pubblico dal momento che sua moglie è indagata per quattro reati". Lo riporta Il Giornale.

Ad avvalorare questa ipotesi ci sono anche le parole di un ex dipendente di Sauna Adán, che ha svelato durante il programma televisivo "El análisis: Diario de la Noche" che la moglie del premier, Begoña Gómez, gestiva direttamente i pagamenti alle donne che lavoravano nei locali del padre. "Begoña andava alle saune a ritirare i soldi e, con i guadagni della notte precedente, lasciava i soldi pronti per pagare le ragazze in una busta", ha dichiarato.