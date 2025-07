Guerra in Ucraina, a Sumy muore Thomas D'Alba: l'italiano combatteva con l'esercito di Kiev

05 luglio 2025 a

a

a

C'è un'altra vittima italiana nel conflitto ucraino. A Sumy ha perso la vita l'italiano Thomas D'Alba, 40 anni, originario di Legnano, che combatteva a fianco dell'esercito ucraino. A darne notizia è stato il creator e attivista ucraino Vladislav Maistrouk, che lo aveva conosciuto. D'Alba, morto a metà giugno, è il settimo italiano ucciso nel combattimento. "Era un uomo gentile e coraggioso, un italiano. È caduto in battaglia, nel Donbas, difendendo l'Ucraina e l'Europa. Thomas non era uno sprovveduto, ma un professionista, aveva già servito nell'esercito italiano, nella Folgore", ha scritto su X.

"Uso intensivo di armi chimiche". Gli 007 olandesi puntano il dito contro la Russa

Intanto la Russia continua a colpire l'Ucraina con attacchi massicci anche dopo il colloquio tra il presidente russo Vladimir Putin e il presidente Usa Donald Trump. Le forze di difesa aerea ucraine hanno dichiarato di aver abbattuto 292 dei 322 droni lanciati dai russi per colpire diverse regioni, proseguendo i bombardamenti iniziati venerdì. A Kiev sono stati registrati due morti in seguito a raid aerei d'attacco e missili balistici. Trump ha condannato i continui attacchi di Mosca, spiegando che, durante la telefonata con Putin, ha chiarito che la Russia rischia nuove sanzioni statunitensi. Riguardo a possibili progressi sul fronte dei negoziati di pace, Trump si è detto "molto deluso" dal leader del Cremlino: "Non credo che sia pronto a fermare i combattimenti, ed è un peccato", ha dichiarato. Parlando invece della conversazione avuta con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, Trump ha riferito che i due hanno discusso la possibilità di inviare nuovi sistemi di difesa aerea Patriot a Kiev. Zelensky ha ribadito la necessità di rafforzare la protezione delle città ucraine di fronte all'intensificarsi degli attacchi russi, chiedendo agli Stati Uniti di vendere più missili e batterie Patriot. Trump ha confermato di star valutando questa ipotesi, sottolineando che i sistemi potrebbero arrivare anche tramite l'acquisto da parte di partner europei come la Germania.

Trump "molto scontento" di Putin. Gli Usa pronti a nuove sanzioni per la Russia

Proprio i sistemi Patriot sono stati tra gli obiettivi dei raid di Mosca: secondo il ministero della Difesa russo, sono stati distrutti due lanciatori e due stazioni radar, oltre a infrastrutture di aeroporti militari, depositi di carburante e attrezzature tecnico-militari, officine di assemblaggio, siti di stoccaggio per droni d'attacco e punti di schieramento temporaneo delle Forze armate ucraine. Mosca ha inoltre riferito di aver abbattuto diversi droni lanciati da Kiev. Dal canto suo, l'esercito ucraino è riuscito a colpire l'aeroporto di Borisoglebsk, nella regione russa di Voronezh, base per caccia Su-34, Su-35S e Su-30SM. Secondo lo Stato Maggiore ucraino, l'attacco ha distrutto un arsenale di bombe aeree teleguidate, un velivolo da addestramento e altri aerei. Nel frattempo, le truppe russe continuano a tentare di sfondare nella regione di Sumy utilizzando tattiche di piccoli gruppi d'assalto. Secondo Kiev, questa strategia non ha portato a risultati concreti ma ha causato pesanti perdite tra le forze di Mosca.