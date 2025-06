Putin aperto a un possibile incontro con Trump: “Serve preparazione”

27 giugno 2025 a

Il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato che un incontro con Donald Trump è possibile, ma dovrà essere ''ben preparato''. Parlando da Minsk, Putin ha detto che con Trump “i rapporti tra Russia e Stati Uniti stanno cominciando a migliorare” e che si stanno facendo i ''primi passi'' verso un nuovo dialogo.

«Io, come lui, penso che incontri di questo tipo vadano preparati bene e debbano portare a nuovi livelli di cooperazione», ha spiegato. L’apertura di Putin arriva in un momento delicato per le relazioni tra Mosca e Washington, con la guerra in Ucraina ancora in corso e con gli Stati Uniti in piena campagna elettorale, dove Trump è di nuovo protagonista.

Putin ha poi parlato anche delle spese militari, smentendo che la Russia rappresenti una minaccia per la NATO. Ha definito “sciocchezze” le accuse dei Paesi occidentali e ha detto che Mosca vuole ''ridurre'' le spese per la difesa, oggi al 6,3% del PIL. «A differenza della NATO, noi vogliamo spendere meno, non di più», ha detto.

Il presidente russo sembra voler mostrare un volto più aperto al dialogo con l’Occidente, soprattutto con gli Stati Uniti di Trump, pur difendendo le posizioni russe sul piano militare e geopolitico.