Zelensky, sventati due attentati a Kiev e in Polonia: cosa rivelano gli 007 ucraini

Sono stati sventati due tentativi di assassinio del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, uno al quartier generale della presidenza a Kiev e l'altro all’aeroporto di Rzeszów in Polonia. Lo ha riferito il capo dei servizi di sicurezza dell'Ucraina (Sbu), Vasyl Malyuk, e lo riporta l'agenzia di stampa ucraina Interfax Ukraine. Per quel che riguarda l'attentato che era stato progettato in Polonia, Malyuk ha detto che "l'obiettivo era quello di eliminare fisicamente il presidente Zelensky all'aeroporto di Rzeszów" ed erano "stati presi in considerazione diversi metodi. Uno di questi era un drone FPV, un altro un cecchino".

Secondo Malyuk, dell'attacco si sarebbe occupato un soldato polacco in pensione reclutato decenni fa. "Lo abbiamo arrestato. I nostri colleghi polacchi hanno lavorato in modo professionale, è stato un lavoro congiunto", ha detto il capo degli 007 ucraini. A proposito dell'attacco sventato a Kiev, invece, il capo dei servizi di sicurezza dell'Ucraina ha fatto riferimento al fatto che l'anno scorso c'è stata un'operazione di alto profilo con l'arresto di 2 colonnelli della State Security Administration (Udo).

"Questi sono coloro che dovrebbero proteggere le persone più importanti di questo Paese, e questa è la loro funzione. Ma allo stesso tempo stavano preparando un attentato contro il nostro presidente, Volodymyr Zelensky. Secondo il loro piano criminale, stavano cercando delle persone e avrebbero dovuto metterlo in atto durante il suo trasferimento verso l'Ufficio del Presidente dell'Ucraina", ha detto il capo dello Sbu. A proposito dei 2 colonnelli, Malyuk ha detto: "Lavoravano per l'Fsb della Federazione Russa, precisamente per il 5° servizio. All'epoca era guidato dal tenente generale Beseda. A proposito, dopo questo fallimento, Putin lo ha rimosso, ma è rimasto come consulente nel sistema dell'Fsb".