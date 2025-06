Trump, il discorso dopo l'attacco all'Iran: "Il bullo del Medio Oriente ora deve fare la pace"

22 giugno 2025

Donald Trump annuncia, con un discorso alla Nazione pronunciato alla Casa Bianca, l'attacco degli Stati Uniti a tre impianti nucleari dell'Iran. "Gli impianti di Fadow, Natanz e Isfahan sono stati completamente distrutti, è stato uno spettacolare successo militare", afferma il presidente americano. Alle sue spalle il segretario di Stato Usa Marco Rubio, il vicepresidente JD Vance e il capo del Pentagono Pete Heghseth. "L'Iran, il bullo del Medio Oriente, deve ora fare la pace. Se non lo farà, gli attacchi futuri saranno molto più devastanti e molto più facili da portare a termine", ha aggiunto Trump.



Trump ha ringraziato il premier israeliano Netanyahu e i soldati americani dopo l'attacco Usa agli impianti nucleari iraniani. "Abbiamo lavorato come una squadra come forse nessuna squadra ha mai lavorato prima", ha dichiarato il capo della Casa Bianca parlando dell'alleato. " Non esiste esercito al mondo che avrebbe potuto fare ciò che abbiamo fatto stasera", ha aggiunto Trump prima di avvertire l'Iran: "Ci sarà la pace o ci sarà una tragedia per l'Iran, molto più grande di quella a cui abbiamo assistito negli ultimi otto giorni", ha detto ancora il presidente Usa.