Israele "pronto ad attaccare l'Iran". Ordine Usa: evacuare il personale dalle ambasciate

Israele sta valutando la possibilità di intraprendere un'azione militare contro l'Iran nei prossimi giorni, molto probabilmente senza il sostegno degli Stati Uniti. Lo riporta Nbc News, citando cinque persone informate sulla situazione. La notizia, che fa il giro del mondo, giunge mentre i negoziati fra Stati Uniti e Iran sul programma nucleare di Teheran sembrano avvicinarsi a un accordo preliminare o a un quadro che include disposizioni sull'arricchimento dell'uranio che Israele considera inaccettabili. Lo scrive Nbc, secondo cui i funzionari degli Usa e degli altri Paesi sono in allerta in attesa della possibilità dell'attacco israeliano.

Gli Usa prevedono che Teheran potrebbe reagire all'attacco di Israele prendendo di mira alcuni siti americani nel vicino Iraq, dunque questo - sottolinea Cbs - è uno dei motivi per cui il dipartimento di Stato Usa ha ordinato il ritiro dall'Iraq di tutto il personale non essenziale dell'ambasciata Usa a Baghdad. Un attacco o un'azione unilaterale di Israele contro l'Iran costituirebbe una rottura drammatica con l'amministrazione Trump, che si è opposta a tale mossa, evidenzia Nbc. L'amministrazione Trump è in attesa di una risposta dall'Iran in merito a una proposta di accordo sul nucleare e il presidente Usa repubblicano ha dichiarato pubblicamente che Teheran ha assunto una posizione più intransigente nei negoziati.

Qualche ora fa il presidente Usa Donald Trump, parlando al Kennedy Center, ha dichiarato che la mossa sul trasferimento del personale americano non essenziale è stata decisa perché la regione "potrebbe essere un luogo pericoloso, e vedremo cosa succederà". "L'Iran non può avere un'arma nucleare", ha ribadito ancora Trump. Ieri, ricorda Cbs News, il ministro della Difesa dell'Iran, Aziz Nasirzadeh, ha dichiarato ai giornalisti che se i colloqui sul nucleare falliranno e "ci verrà imposto un conflitto", il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche "prenderà di mira tutte le basi statunitensi nei Paesi ospitanti".