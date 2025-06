Ucraina, notte di fuoco su Kiev e Odessa. Zelensky: Usa ed Europa rispondano

10 giugno 2025 a

Bombardamenti hanno colpito le città ucraine di Kiev e di Odessa nella notte, uccidendo una persona e danneggiando anche un ospedale neonatale, stando a un bilancio diffuso da amministratori locali. Il nosocomio coinvolto nei raid, condotti anche con droni, si trova nella città in riva al mar Nero. "I russi hanno colpito un ospedale per la maternità, un pronto soccorso ed edifici residenziali", ha denunciato il governatore Oleg Kiper, aggiungendo che la struttura è stato evacuata in tempo. Stando alla ricostruzione di Kiper, un proiettile ha centrato un edificio amministrativo, situato ad alcuni metri dalla struttura sanitaria principale. Altri bombardamenti avrebbero coinvolto "edifici residenziali, distrutti e danneggiati". La vittima sarebbe un uomo di 59 anni.

I raid su Kiev sono in evidenza anche sul sito dell'agenzia di stampa russa Novosti. "La città è stata avvolta da un fumo nero dopo una serie di esplosioni" ha riferito la testata, citando a sua volta il canale Telegram della piattaforma "Strana.ua". Di esplosioni in più aree ha detto anche il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha invitato gli Stati Uniti e l'Europa a rispondere a una nuova ondata di attacchi russi con oltre 300 droni e sette missili. "E' fondamentale che la risposta a questo e ad altri simili attacchi russi non sia il silenzio del mondo, ma un'azione concreta. Un'azione da parte dell'America, che ha il potere di costringere la Russia alla pace. Un'azione da parte dell'Europa, che non ha altra alternativa che essere forte", ha scritto Zelensky in un post sui social, aggiungendo che due dei missili erano di fabbricazione nordcoreana.

La Russia ha lanciato ieri sera contro l'Ucraina 315 droni, inclusi 250 droni kamikaze Shahed, e sette missili, ha detto Zelensky che ha confermato che le città di Kiev e Odessa sono stati tra i principali obiettivi dei bombardamenti. "Quello di oggi è stato uno dei piu' grandi attacchi contro Kiev, Odessa e anche le regioni di Dnipro e Cernihiv", ha detto. Secondo l'Aeronautica Militare ucraina, 213 droni Shahed sono stati abbattuti e altri 64 neutralizzati con jammer elettronici. Anche i sette missili sono stati intercettati. "Gli attacchi missilistici e con droni russi stanno soffocando gli sforzi degli Stati Uniti e di altri Paesi in tutto il mondo per costringere Mosca alla pace", ha dichiarato il presidente ucraino nel suo messaggio, pubblicato sui social media.