Elon Musk lancia The America Party: "Serve un nuovo partito". E Trump...

"Partito America". Sembra essere questo il nome scelto da Elon Musk per la nuova formazione politica che, a suo dire, i cittadini vogliono. "Il popolo si è espresso", ha scritto su X dopo il sondaggio lanciato ieri sul suo social. "In America serve un nuovo partito politico che rappresenti l'80% della popolazione di centro!", ha spiegato, "ed esattamente l'80% delle persone è d'accordo. Questo è il destino". Oltre 5 milioni e seicentomila persone hanno risposto al quesito: " È venuto il momento di creare un nuovo partito politico in America che rappresenti davvero l'80% che sta nel mezzo?". L'80,4 per cento ha risposto si', contro un 19,6% di no, a quanto risulta dal post su X.

Il nome The America Party ricorda quello di America Pac, il comitato di azione politica che il miliardario ha fondato lo scorso anno e finanziato con 239 milioni che hanno aiutato la rielezione di Donald Trump e altri candidati repubblicani.

Intanto Musk ha cancellato da X il post esplosivo in cui, durante il litigio a mezzo video e social con Donald Trump, ha collegato il presidente alla vicenda di jeffrey Epstein, il finanziere che si è suicidato nel 2019 nel carcere newyorkese dove era rinchiuso con l'accusa di aver sfruttato sessualmente decine di minorenni. "E' arrivato il momento di far esplodere la vera bomba: Trump è negli Epstein files, questa è la vera ragione per cui non sono stati pubblicati", si leggeva nel post di giovedì, in cui si faceva riferimento alle migliaia di documenti, video ed altre materiale raccolto dagli inquirenti a carico di Epstein. Poco dopo il miliardario aveva ribadito l'accusa, affermando, in un altro post che "la verità sarebbe venuta fuori". Ma questa mattina entrambi i tweet sono stati cancellati. Il movimento Maga ha chiesto la pubblicazione per smascherare le figure pubbliche coinvolte nei viaggi che Epstein organizzava nella sua villa nelle Virgin Islands con feste a cui partecipavano ragazze minorenni, puntando il dito in particolare contro esponenti democratici e celebrità di Hollywood. Trump conosceva ed ha avuto occasione di incontrare Epstein ma ha negato di essere mai andato a Little Saint James.