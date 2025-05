Corea del Nord, grave incidente per una nave da guerra. Kim perde la testa: “Criminali”

22 maggio 2025 a

Un "grave incidente" si è verificato durante il varo di una nave da guerra nordcoreana alla presenza del leader Kim Jong Un che lo ha definito un "atto criminale". Durante la cerimonia per il nuovo cacciatorpediniere da 5.000 tonnellate a Chongjin, una città portuale nel nord-est del Paese, "si è verificato un grave incidente", ha affermato l'agenzia statale Kcna e subito dopo l'esercito sudcoreano ha lanciato diversi missili da crociera verso il Mar del Giappone. Sottolineando "l'inesperienza del comando e la negligenza operativa" durante il varo del cacciatorpediniere, l'agenzia ha spiegato che "alcune sezioni del fondo della nave da guerra sono state schiacciate", compromettendone "l'equilibrio".

Kim, che ha assistito alla scena, l'ha denunciata come un "atto criminale causato da totale negligenza" che "non puo' essere tollerato". Il leader nordcoreano ha affermato che gli "errori irresponsabili" dei funzionari colpevoli saranno "affrontati durante la riunione plenaria del Comitato centrale del partito che si terrà il mese prossimo". Il nome della nave da guerra non è stato reso noto, ma secondo l'esercito sudcoreano potrebbe essere della stessa classe della Choe Hyon, un cacciatorpediniere da 5.000 tonnellate presentata il mese scorso, quando Pyongyang affermò che era equipaggiata con le "armi più potenti". Secondo alcuni esperti, è probabile che il Choe Hyon sia dotato di missili nucleari tattici a corto raggio, sebbene la Corea del Nord non abbia dimostrato di essere in grado di miniaturizzare le proprie armi nucleari.

Seul ritiene che il Choe Hyon possa essere stato sviluppato con l'aiuto della Russia, probabilmente in cambio delle migliaia di soldati nordcoreani inviati in Russia per aiutare Mosca contro l'Ucraina. Secondo Ahn Chan-il, un rifugiato nordcoreano che dirige un istituto di studi sulla Corea del Nord, anche la nave da guerra gravemente danneggiata mercoledì potrebbe essere stata costruita con l'aiuto russo. "Sembra che il bacino sia stato costruito in fretta e che siano sorti molti problemi durante il processo di costruzione della nave" ha aggiunto. A marzo, Kim Jong Un ha ispezionato un progetto di costruzione di un sottomarino a propulsione nucleare e ha chiesto la modernizzazione delle forze navali di superficie e sottomarine, compreso lo sviluppo di navi da guerra. In passato Pyongyang ha dichiarato di star sviluppando droni sottomarini per attacchi nucleari che potrebbero scatenare uno "tsunami radioattivo", ma gli esperti dubitano che il Paese possieda effettivamente tali armi.