Usa, Trump all'assalto dei big della musica: “Springsteen, Bono e Beyoncé pagati dai dem”

Donald Trump torna a prendere di petto le star della show business statunitense e, dopo aver dedicato un post velenoso a Taylor Swift, accusa Bruce Springsteen, Bono, Beyoncé e Oprah Winfrey di aver accettato illecitamente denaro per sostenere la candidatura di Kamala Harris nelle elezioni del 2024. “Quanto ha pagato Kamala Harris a Bruce Springteen per la sua scarsa performance durante la sua campagna presidenziale? Perché ha accettato quei soldi se è un suo così grande fan? Non è un contributo enorme e illegale alla campagna? E Beyoncé? E quanto è andato a Oprah e Bono???", ha scritto il presidente Usa su Truth annunciando di voler chiedere "un'indagine approfondita su questa questione".

"Prugna secca, stia zitto". Trump tuona contro Springsteen

"Ai candidati non è permesso pagare per le APPROVAZIONI, cosa che ha fatto Kamala, con il pretesto di pagare per l'intrattenimento. Inoltre, questo è stato un tentativo molto costoso e disperato di aumentare artificialmente il suo scarso pubblico. NON E' LEGALE! Per questi ‘intrattenitori’ antipatriottici, questo era solo un modo CORROTTO E ILLEGALE per capitalizzare su un sistema corrotto", ha aggiunto Trump nel suo post social.