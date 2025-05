Ucraina, Trump vuole "fermare il bagno di sangue": telefonerà a Putin e Zelensky

17 maggio 2025 a

a

a

Si è parlato con insistenza della possibilità che Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky si incontrassero di persona, ma né il presidente russo né quello ucraino sono andati a Istanbul, in Turchia, per i nuovi colloqui sulla fine della guerra in Ucraina. Donald Trump, però, sembra determinato a mediare e a dialogare con i diretti interessati per arrivare il prima possibile a un cessate il fuoco. "Lunedì alle ore 10 (le 16 in Italia ndr) parlerò al telefono con il presidente della Russia Vladimir Putin. I temi della conversazione saranno fermare il 'bagno di sangue' che sta uccidendo, in media, più di 5mila soldati russi e ucraini alla settimana, e il commercio", ha annunciato il presidente degli Stati Uniti in un post sul social Truth.

Trump pressa Putin: “Pronte nuove sanzioni senza pace. Anche lui è stanco della guerra”

Ma un'intesa il tycoon repubblicano la cercherà anche confrontandosi con il numero uno di Kiev. "Parlerò poi con il presidente ucraino Zelensky e poi, insieme al presidente Zelensky, con diversi membri della Nato", ha aggiunto Trump, sperando che quella di lunedì possa essere una "giornata produttiva", che "si arrivi a un cessate il fuoco" e che "questa guerra molto violenta, una guerra che non avrebbe mai dovuto scoppiare, finisca".

Israele ha dato il via all'operazione “Carri di Gedeone” per occupare Gaza

Il segretario di Stato americano Marco Rubio, intanto, nella telefonata con il ministro degli Esteri russo Lavrov, ha trasmesso "un forte messaggio" dell'inquilino della Casa Bianca: gli Stati Uniti sono impegnati a porre fine in modo duraturo alla guerra tra Russia e Ucraina e il piano di pace globale proposto delinea la strada migliore da seguire. Lo ha riferito il dipartimento di Stato in una nota. Espresso da Rubio anche l'apprezzamento degli Usa per l'accordo sullo scambio di prigionieri raggiunto durante i colloqui a Istanbul.