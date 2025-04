Ucraina, scaduta la tregua. Proposta Usa: zona neutrale intorno a Zaporizhzhia

21 aprile 2025 a

Scaduta la tregua di Pasqua, le forze russe hanno ripreso a colpire l'Ucraina con 3 missili e 96 droni. È questo il bilancio condiviso su Telegram dall'Aeronautica militare delle forze armate del Paese bombardato. Nel mirino di Mosca ci sono finite ancora una volta la regione di Kherson con un missile da crociera antinave Onyx dalla Crimea e la regione di Mykolaiv con due missili antiradar Kh-31P dallo spazio aereo sopra il Mar Nero. La guerra, messa in pausa dalla Russia dalle 18 (ora di Mosca) del 19 aprile alla scorsa mezzanotte, è tornata a infuriare. Gli Stati Uniti, così come dichiarato dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump, stanno lavorando intanto per un cessate il fuoco definitivo e più concretamente valutando l'opzione di creare un territorio neutrale attorno alla centrale nucleare di Zaporizhzhia. Lo ha anticipato il Wall Street Journal, in un articolo in cui racconta che Kiev è sotto pressione perché questa settimana dovrebbe rispondere a una serie di proposte dell'amministrazione Trump su come porre fine alla guerra con concessioni alla Russia.

"Nessuna indicazione". Ucraina, Putin non estende la tregua di Pasqua

Un tentativo, questo, di fare un passo avanti verso la pace e una notizia che, rilanciata anche dalla Tass, accende un fare su come non sia ancora chiaro in quale forma gli Stati Uniti potrebbero esercitare il controllo su questi territori e su Zaporizhzhia, che è il più grande impianto di produzione di energia nucleare d'Europa. Tra le altre idee avanzate, vi è anche il potenziale riconoscimento da parte degli Usa dell'annessione della Crimea e l'esclusione della possibile adesione ucraina alla Nato. Secondo fonti occidentali, il programma è stato delineato in un documento riservato presentato a Parigi da alti funzionari dell'amministrazione Trump alle loro controparti ucraine, ed è stato condiviso anche con alti funzionari europei durante l'incontro di questa settimana. Gli Stati Uniti sono ora in attesa della risposta di Kiev, che dovrebbe arrivare in occasione di un incontro tra statunitensi, ucraini ed europei a Londra. Se le posizioni di Usa, Europa e Ucraina dovessero convergere, potrebbero essere presentate delle proposte a Mosca.