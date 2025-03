Terremoto in Myanmar, più di 1000 vittime. L'esperto: "Palazzi crollati a Bangkok? Inspiegabile"

29 marzo 2025 a

Si aggrava ed è probabilmente destinato ad aumentare il bilancio delle vittime del terremoto in Myanmar: sale infatti a oltre 1.000 il numero dei morti in tutto il Paese. "Si stanno ancora raccogliendo cifre dettagliate", ha dichiarato il governo dello Stato che, già alle prese con una guerra civile prolungata e sanguinosa, dovrà ora fare i conti con una massiccia crisi umanitaria e un territorio tutto da ricostruire perché sbriciolato. L’epicentro del sisma che ieri ha fatto crollare la terra, seminato il panico e causato morte è stato non lontano da Mandalay. Sono seguite diverse scosse di assestamento, tra cui una di magnitudo 6,4. Sono crollati al suolo edifici, ma anche ponti e strade ed è difficile ora fare spostamenti.

Nella vicina Thailandia, il terremoto ha scosso la grande area di Bangkok, con circa 17 milioni di persone, molte delle quali vivono in grattacieli, e altre parti del Paese. Le autorità cittadine hanno affermato che finora sono state trovate 6 persone morte, 26 ferite e 47 ancora disperse, la maggior parte in un cantiere vicino al famoso mercato di Chatuchak della capitale. Il grattacielo di 33 piani costruito da un’azienda cinese per il governo thailandese ha oscillato, e si è poi schiantato al suolo in un’enorme colonna di polvere. Oggi sono stati portati altri mezzi pesanti per spostare le tonnellate di macerie, ma tra amici e familiari dei dispersi la speranza sta via via scemando.

"È stupefacente che siano crollati palazzi a Bangkok: a 1300 chilometri di distanza dall’epicentro. È come se ci fosse un terremoto a Palermo e venissero giù gli edifici a Monaco di Baviera", ha detto Carlo Doglioni, presidente dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, in un'intervista a Repubblica. "Non è spiegabile che un terremoto provochi danni a oltre mille chilometri. A meno che non si ipotizzi un fenomeno di amplificazione locale: e in effetti Bangkok è costruita su giacimenti alluvionali in prossimità della riva del mare. Un contesto geologico che può aver amplificato una scossa arrivata da così lontano", ha aggiunto l'esperto.