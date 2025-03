Sottomarino affondato nel Mar Rosso, ecco come erano le escursioni: il video

28 marzo 2025 a

a

a

La tragedia subacquea che ha scosso l'Egitto è ancora poco chiara. Ieri, un mini-sommergibile per le esplorazioni turistiche, il Sindbad, è affondato nel Mar Rosso, un chilometro al largo della popolare stazione balneare di Hurgada. Sebbene manchino informazioni precise sulla causa dell'incidente, che non ha visto sopravvivere 6 dei passeggeri a bordo (tutti russi), secondo alcune fonti il natante avrebbe sbattuto contro la barriera corallina e quindi perso pressione. Il giro per esplorare i pesci tropicali e i fondali marini, che sarebbe dovuto durare una quarantina di minuti e in cui il sottomarino avrebbe dovuto raggiungere una profondità massima di 25 metri, è finito in tragedia. Ma cosa prevedevano queste escursioni?

Il sito web della compagnia di Sindbad afferma di possedere due degli unici "14 veri sottomarini da diporto al mondo" con 45 posti a sedere per i passeggeri, due sedili per i piloti e un oblò panoramico per ogni passeggero. "Intraprendi un'avventura indimenticabile con Sindbad Submarine, gli unici sommergibili veri in Africa. Su solo 14 sommergibili ricreativi in tutto il mondo, due sono qui a Hurghada, in Egitto, pronti a portarti in un viaggio indimenticabile a 25 metri sotto il mare. Esplora 500 metri di stupendi reef corallini e incontra gli affascinanti abitanti marini del Mar Rosso. Rilassati nel comfort climatizzato e nella sicurezza del nostro sommergibile, dotato di 44 posti passeggeri, due posti pilota e ampie finestre rotonde di visione per ammirare le viste mozzafiato", si legge in rete.

Putin lancia la proposta di una "amministrazione transitoria" Onu: "Poi il voto"

E ancora: "Scopri la bellezza del mondo sottomarino senza bagnarti e crea ricordi che durino per sempre. Rendiamo la tua esperienza senza sforzo, con un trasferimento punto-punto dal tuo hotel al nostro terminal, compreso il trasporto terra-mare, fornendo al tempo stesso un livello eccezionale di servizio. Prenota ora e vivi un'avventura veramente unica nel Mar Rosso con Sindbad Submarine". Per capire come fossero strutturate queste gite in sottomarino, basta andare sul profilo social di Sindbad Submarines e guardare i numerosi video pubblicati. Nei filmati, i turisti osservano dall'interno del mezzo il mare che li circonda e riprendono le acque cristalline all'esterno e i pesci che vi abitano con i loro smartphone.